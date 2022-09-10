Киев, , 17:22 — REGNUM Министерство обороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, сообщает 10 сентября РИА «Новости».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение о перегруппировке войск принято для достижения целей специально военной операции. Усилия на Донецком направлении наращивают.

Операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики провели за три дня. В Минобороны РФ отметили, что проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации [б. УССР].