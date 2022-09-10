Киев, 10 сентября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Решение о перегруппировке войск принято для достижения целей специально военной операции. Усилия на Донецком направлении наращивают. Об этом сообщил журналистам 10 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики провели за три дня. В Минобороны РФ отметили, что проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации [б. УССР].