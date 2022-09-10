Купянск, Бывш. УССР, , 17:36 — REGNUM Киевский режим понёс потери в ходе контрнаступления в Харьковской области до 5000 человек. Об этом сообщил 10 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала наступления ВСУ на Херсон безвозвратные потери составили свыше четырёх тысяч человек», — написал Поддубный в своем телеграмм-канале добавив, что на Сухом Ставке, на подступах к Высокополью, под Посад-Покровским лежат тела «минимум четырёх тысяч граждан б. УССР».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны ВСУ за последние дни усилилась в пять раз.

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