Херсон, 10 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области и дорожной инфраструктуре района нанесли представители ВСУ. Об этом 10 сентября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил РИА Новости.

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«Обстрелы (со стороны ВСУ) продолжаются, — сказал Леонтьев. — Ночью тоже обстреливали, бьют по ГЭС, дорогам, инфраструктуре».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО РФ за минувшие сутки уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.