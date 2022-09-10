Тула, , 16:52 — REGNUM В Туле обсуждались вопросы выполнения гособоронзаказа и ускорения поставок вооружения и военной техники. Совещание на эту тему провёл зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает 10 сентября ТАСС со ссылкой на секретариат зампреда СБ РФ.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

В совещании приняли участие военные и представители военно-промышленного комплекса. »Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Медведев посетил в Туле НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Зампред Совбеза осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятиях и поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа.