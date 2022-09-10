Донецк, , 16:50 — REGNUM Под контролем Вооруженных сил (ВС) России находится город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 сентября сообщил военкор Readovka Кирилл Имашев, который приехал в Красный Лиман.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Город целиком наш, — сообщил он сам на видео, которое обнародовано в Telegram-канал Readovka. — На сколько стало известно, город держат луганские мобилизованные, «БАРС» и Росгвардия».

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что продвижение ВСУ на данный момент остановлено в городе Красный Лиман бойцами добровольческого батальона «Барс».