Лондон, , 16:57 — REGNUM Супруга британского принца Гарри американка Меган Марк не приехала на прощание с Елизаветой II по просьбе свекра Карла III. Об этом сообщило 10 сентября издание The Sun со ссылкой на источник.

Принц Гарри и Меган Маркл Mark Jones

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Принц Гарри прибыл в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги.

«Чарльз (старший сын королевы, перед коронацией взял имя Карл III, — прим. ред.) сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи», — сообщил изданию источник.

Напомним, принц Гарри и Меган заявили, что намерены отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. С марта 2020 года супруги утратили возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

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