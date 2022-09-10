Москва, 10 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано почти 30 авиарейсов. Об этом 10 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:32 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано 13 рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до +17 градусов.