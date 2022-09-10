Новосибирск, , 16:34 — REGNUM На карте нарушений движения «Голос» (организация, признанная в РФ иностранным агентом) 9 сентября опубликовано сообщение о принуждении к голосованию на довыборах в Новосибирске.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обнародованы скриншоты. Избиратель жалуется, что руководство компании «Картвеб» принуждает сотрудников голосовать за «Единую Россию» на выборах. При проверке организации в сервисе Контур. Фокус выяснилось, что компанию возглавляет новосибирский активист, председатель одной из общественных организаций по развитию гражданского общества.

Сам Алаев комментируя ситуацию, указал на несостоятельность обвинений в свой адрес. «Ну конечно фейк, конечно фейк. Более того я даже не могу себе представить зачем это кому-то понадобилось, но повторюсь, компания настолько мизерная, что мотив не могу найти», — сказал он со смехом и даже попросил отправить ему ссылку на «обвинения, пишут СМИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября в Новосибирской области проходят довыборы в Законодательное собрание и выборы районных советов депутатов.