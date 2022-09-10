Мюнхен, Германия, , 16:32 — REGNUM 10 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче шестого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграет со «Штутгартом». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Ассистенты главного судьи — Марк Борш и Тимо Герах. Резервный арбитр — Роберт Кампка.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Нуссаир Мазрауи, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Матис Тель.

«Штутгарт»: Флориан Мюллер, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Силас, Хироки Ито, Борна Соса, Ватару Эндо, Атакан Каразор, Науиру Ахамада, Серу Гирасси, Тиагу Томаш.