Нельзя уповать на слабость Запада в конфликте с Киевом — Кургинян
Москва, 10 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Упование на слабость Запада и неготовность жителей его стран терпеть лишения в связи с конфликтом на территории бывшей УССР обманчиво и негативно сказывается на проведении специальной военной операции по денацификации бывшей УССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 11 сентября в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
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По словам политолога, специальная военная операция начиналась с уверенностью в том, что Запад не готов к противостоянию, считалось, что «они дрогнут при первых неприятностях».
По его словам, на Западе складывается совсем иная ситуация: власти заставляют своих граждан терпеть лишения, такие как дороговизна отопления.
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