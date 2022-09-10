Москва, 10 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Упование на слабость Запада и неготовность жителей его стран терпеть лишения в связи с конфликтом на территории бывшей УССР обманчиво и негативно сказывается на проведении специальной военной операции по денацификации бывшей УССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 11 сентября в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

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По словам политолога, специальная военная операция начиналась с уверенностью в том, что Запад не готов к противостоянию, считалось, что «они дрогнут при первых неприятностях».

«А это совсем все другое: это мы боимся даже чуть-чуть задеть свой электорат, свое общество, мы все время говорим ему: «Все будет так, как было. Успокойтесь! Вы живите как жили: армия отработает», — подчеркнул политолог.

По его словам, на Западе складывается совсем иная ситуация: власти заставляют своих граждан терпеть лишения, такие как дороговизна отопления.

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«Абсолютно не стесняются это сделать, правда? И никто не будет оглядываться на то, как именно шатается Байден, принимая решения определенного характера по поставкам вооружений, — будут их поставлять. И есть там все: и офицеры, которые умеют работать, и военно-промышленный комплекс, и какие-то огромные возможности спецназа, и все прочее», — отметил Кургинян.

«И все это брошено на плацдарм [б. УССР] так, как будто бы там экзистенциальная проблема решается Запада, как будто бы от этого зависит больше, чем во Вьетнаме. И уже огромное количество компонентов фактически так называемой армии [киевского режима] вписаны в это. А сама [бывшая УССР]?» — добавил он.

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