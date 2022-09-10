Лейпциг, Германия, 10 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. 10 сентября «Ред Булл Лейпциг» в центральном матче шестого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 встретится с дортмундской «Боруссии». Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Абду Диалло, Доминик Шобослаи, Эмиль Форсберг, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Тимо Вернер, Кристофер Нкунку.

Главный тренер: Марко Розе.

«Боруссия»: Александр Майер, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Тома Менье, Никлас Зюле, Салих Озкан, Мариус Вульф, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Марко Ройс, Антони Модест.

Главный тренер: Эдин Терзич.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Ассистенты главного судьи — Лассе Козловски и Марсель Пайгрим.