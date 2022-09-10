Неаполь, Италия, , 16:25 — REGNUM 10 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 6-го тура итальянской Серии А 2022/23 встретится со «Специей». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Наполи» (сс) RonnyK

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антонио Санторо. Ассистенты главного судьи — Дамьяно Маргани и Марко Д’Асканио.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Жуан Жезус, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Эльмас, Танги Ндомбеле, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Маттео Политано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори.

«Специя»: Бартоломей Дронговский, Эмиль Хольм, Итан Ампаду, Аркадиуш Реца, Якуб Кивер, Димитрис Николау, Мехди Бурабия, Симоне Бастони, Кевин Агудело, Эммануэль Гьяси, М’Бала Нзола.