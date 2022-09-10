Прага, , 16:29 — REGNUM Главы министерств финансов и центральных банков стран Европейского союза на неформальном заседании в Праге обсудили вопросы налогово-бюджетной дисциплины в ЕС и гармонизацию прямых налогов в сообществе. Об этом сообщил 10 сентября на пресс-конференции министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станъюра.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в ходе второго дня неформального заседания участники обсудили вопросы фискальной дисциплины и гармонизацию прямых налогов в ЕС.

«На основе итогов состоявшейся дискуссии Еврокомиссии будут представлены соответствующие предложения», — добавил Станъюр, подчеркнув, что у каждой из стран имеются свои соображения по поднятым вопросам и дискуссия о гармонизации прямых налогов еще продолжится определенное время, пока данный вопрос перейдет в практическую площадь на уровне всего сообщества.

Помимо этого Збынек Станъюра указал, что соотношение параметров государственного долга к ВВП в странах еврозоны составляет 95%, в то время как в Чехии, использующей национальную валюту — чешскую крону, только 60%.

«Переход республики в расчеты на евро возможен после того, как ее политическое руководство примет соответствующее решение», — добавил министр финансов председательствующей в ЕС Чехии.

Добавим, в первый день неформальной встречи ее участники обсудили меры борьбы с высокими ценами на энергию и ростом инфляции в странах сообщества, а также помощь б. УССР.