Ярославль, , 16:16 — REGNUM Явка на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15:00 второго дня голосования достигла 13,5%, свой выбор сделали более 134 тысяч жителей региона. Такие данные озвучили в избирательной комиссии Ярославской области.

«Лидируют по явке Большесельский, Мышкинский и Пошехонский районы области. В областном центре проголосовали 49 тысяч избирателей», — сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Новик.

В Ярославской области открыты 848 избирательных участков, в том числе 828 постоянных и 20 временных. Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности и по иным уважительным причинам не могут прибыть в помещение избирательного участка, могут проголосовать дома. Для этого нужно не позднее 14:00 11 сентября подать заявку в участковую избирательную комиссию по месту жительства.

Дистанционное электронное голосование на портале vybory. gov.ru продлится в круглосуточном режиме до 20:00 11 сентября.