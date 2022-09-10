Москва, 10 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. На систему дистанционного электронного голосования во второй день муниципальных выборов в столице Российской Федерации отразили более 6 тысяч хакерских атак. Об этом 10 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил РИА Новости.

Christoph Scholz Хакер

«Суббота (10 сентября) — второй день, всегда спокойнее, — сообщил Ковалев. — Более 6 тысяч (хакерских атак на систему голосования)».

Как передавало ИА REGNUM, в 125 из 146 муниципальных образований в Москве проходят муниципальные выборы. Голосование идет три дня — с 9 по 11 сентября.

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