Ватикан, , 16:14 — REGNUM Папа Римский Франциск 10 сентября на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук призвал к молитвам Богородице, чтобы уберечь мир от ядерной войны, сообщает ТАСС .

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Понтифик отметил, что после двух мировых войн мир должен двигаться вперёд, уважая права человека и международные права. Однако наблюдаются знаки отката назад.

«Сейчас не только наращиваются старые конфликты, но прогрессируют чувства национализма, агрессии, возникают войны за превосходство, от которых страдают люди и которые несут разрушения», — сказал Франциск.

Он также сделал акцент на том, что серьёзное беспокойство вызывает число вооружённых конфликтов. По словам папы Римского, сегодня, вероятно, можно говорить уже не о войне «по частям», а о войне «тотальной».

«Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — отметил понтифик.