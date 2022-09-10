Донецк, 10 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:52 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке шесть мин.