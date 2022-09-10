Магас, , 16:13 — REGNUM В Республике Ингушетия по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова была снижена налоговая ставка на доход. Ранее она составляла 6%, теперь — 2%. Власти региона предполагают, что это поможет мотивировать бизнес выходить из тени.

В Ингушетии налоговая ставка для субъектов МСП, которые пользуются УСН при налогообложении и выплачивают налог с дохода, была снижена на 4%. Сейчас ее размер составляет 2%. Такие поправки были внесены в республиканский закон «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Ингушетия». Инициатором изменений стал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Как пояснил Калиматов, власти республики обратились в заксобрание, предложив поддержать бизнес путем снижения процентной ставки по налогу с 6% до 2%. По его словам, соответствующая мера напрашивалась уже долгое время, поскольку субъекты МСП страдают от санкций со стороны Запада. Власти это учитывают, но есть и еще один аспект: в регионе рассчитывают, что снижение ставки станет толчком к выходу из тени для многих предприятий.

«Пусть уж лучше имеющиеся 4,8 тыс. предприятий заплатят 2% налога, чем меньше половины из них перечислят нам по 6%, а остальные будут уклоняться от налоговых платежей. Мы делаем ставку на легализацию доходов, мотивируем уход от серых зарплат, от конвертов, приучаем людей к налоговой дисциплине. А это в будущем их социальная защищенность, их пенсии, другие льготы» — прокомментировал свою инициативу Калиматов.

До того, как указанный законопроект был принят, в городах Магас и Сунжа прошли заседания фокус-групп, которые обсудили вопрос о целесообразности снижения ставки по налогу для МСП. Также опросы среди представителей бизнес-сообщества на эту тему провели республиканская Торгово-промышленная палата и Центр управления регионом.

По итогам заседаний фокус-групп выяснилось, что бизнесмены региона выступают в поддержку снижения налоговой ставки. Как полагают предприниматели, эта мера позволит снизить коррупционную составляющую при уплате налогов, а также сможет стать мотивацие для выхода из «тени».

Опрос Торгово-промышленной палаты, в котором приняли участие более 200 человек, также показал, что в основном идея пользуется поддержкой, и ее считают эффективной мерой помощи бизнесу в условиях санкций.

Что касается соцопроса от Центра управления регионом, в нем поучаствовал 121 человек. По его результатам, 92% респондентов, занимающихся зарегистрированной предпринимательской деятельностью, полагает, что снижение налоговой ставки будет способствовать выходу бизнеса из теневой экономики. 36% респондентов, которые ведут незарегистрированную предпринимательскую деятельность, указали, что предпринятая властями мера может повлиять на их решение об официальной регистрации бизнеса.

Это не единственное изменение, коснувшееся налогового законодательства республики. Еще одна поправка коснулась размера ставки налога для организаций и предприятий, использующих УСН и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Вместо 15% процентов налог составил 14,7%.

За последние 3,5 года в Ингушетии возросло число субъектов МСП — их стало больше на 10%, а количество достигло 4,8 тысячи единиц. Также значительно увеличилось число работников, задействованных на предприятиях МСП за этот период. В 2019 году речь шла о 4290 сотрудниках, а по данным на июль 2022 года эта цифра выросла до 7566 человек.

Также в Ингушетии действует институт самозанятости. За первые семь месяцев 2022 года соответствующий статус получили 6 тысяч жителей республики, которым он дает право на легальное ведение бизнеса и получение дохода от подработок.

В 2021 году в регионе стартовало предоставление грантов субъектам МСП, обладающих статусом социального предпринимателя. В частности, гранты на общую сумму 3 миллиона рублей предоставили 7 субъектам МСП, осуществляющим деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Это такие направления как отдых и оздоровление детей, культурно-просветительская деятельность, сохранение и защита самобытности и так далее.