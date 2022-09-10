Москва, 10 сентября 2022, 16:25 — REGNUM Сам уклад нынешней жизни в Российской Федерации не позволяет выстаивать вдолгую в конфликтах, как с режимом в Киеве, так и против коллективного Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 11 сентября в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, прежде всего необходимо «подрегулировать» нервность, вызванную последними событиями на бывшей УССР, поскольку привычка «так неровно на все реагировать, она может оказать очень плохую службу: горько за всего, горько за каждый километр земли и за каждого человека, но это большой вооруженный конфликт, в пределах которого может происходить очень разное, поэтому все эти избыточно нервные реакции на происходящее мне кажется глубоко неадекватным». Тем не менее, подчеркнул Кургинян, «дело не в этом».
Далее Кургинян задался вопросом, можно считать выбранную стратегию действий на территории бывшей УССР правильной.
Политолог заявил о то, что правилен выбранный курс «с точки зрения всей жизни, которая была до этого», и нынешний российский контингент, действующий на территории бывшей УССР, он был сформирован под эту жизнь, которую политолог называет «стабилизационно-регрессивной».
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Кроме того, политолог призвал не уповать на якобы слабость Запада и неготовность граждан его стран терпеть лишения за бывшую УССР, потому что «это мы боимся даже чуть-чуть задеть свой электорат свое общество», на Западе же людям в приказном характере говорится терпеть и привыкать «вытираться полотенцем», вместо нормального приема душа или ванны.
Также не стоит надеться на то, что раз США вышли из Афганистана и их президент Джо Байден демонстрирует признаки старческих изменений, то Запад не будет действовать против России на территории бывшей УССР вполсилы.