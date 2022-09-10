Москва, 10 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Сам уклад нынешней жизни в Российской Федерации не позволяет выстаивать вдолгую в конфликтах — как с режимом в Киеве, так и против коллективного Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 11 сентября в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Мещане

«Сейчас пытаются забрать, а кто там виновен в каких-то ошибках (или не в ошибках) или какие отдельные огрехи породили то-то и то-то», — отметил политолог.

По его словам, прежде всего необходимо «подрегулировать» нервность, вызванную последними событиями на бывшей УССР, поскольку привычка «так неровно на все реагировать, она может сослужить очень плохую службу: горько за всё, горько за каждый километр земли и за каждого человека, но это большой вооруженный конфликт, в пределах которого может происходить очень разное, поэтому все эти избыточно нервные реакции на происходящее мне кажутся глубоко неадекватными». Тем не менее, подчеркнул Кургинян, «дело не в этом».

«В «Тихом Доне» главный герой Григорий Мелехов, когда его упрекают в том, что он как-то там виноват в том-то, в том-то и в том-то, (неправильно себя ведет с супругой и так далее), он на это отвечает, что «жизнь <…> виноватит». А через какое-то время говорит: «Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый», — напомнил политолог.

«Мне кажется, что в этих словах Григория Мелехова вся правда текущей ситуации. Мы все время пытаемся искать отдельных виновных, искать какие-то огрехи в управлении или всём прочем. Это правильно — и огрехов много, и искать надо, и спокойно исправлять ошибки, а не заполошно орать, что все пропало, — продолжил он. — Но при этом надо понимать, что виноватит-то жизнь. Жизнь!»

Далее Кургинян задался вопросом, можно ли считать выбранную стратегию действий на территории бывшей УССР правильной.

«Правильна ли была концепция, которая заключалась в том, чтобы, работать на территории [бывшей УССР] при проведении спецоперации с помощью ограниченного контингента и состоящего из контрактников. Правильна это была концепция или нет? Она вот такая была. Абсолютно правильна!» — отметил он.

Политолог заявил о то, что правилен выбранный курс «с точки зрения всей жизни, которая была до этого», и нынешний российский контингент, действующий на территории бывшей УССР, он был сформирован под эту жизнь, которую политолог называет «стабилизационно-регрессивной».

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

Кроме того, политолог призвал не уповать на якобы слабость Запада и неготовность граждан его стран терпеть лишения за бывшую УССР, потому что «это мы боимся даже чуть-чуть задеть свой электорат, свое общество», на Западе же людям в приказном характере говорится терпеть и привыкать «вытираться полотенцем», вместо нормального приема душа или ванны.

Также не стоит надеться на то, что раз США вышли из Афганистана и их президент Джо Байден демонстрирует признаки старческих изменений, то Запад будет действовать против России на территории бывшей УССР вполсилы.

«И никто не будет оглядываться на то, как именно шатается Байден, принимая решения определенного характера по поставкам вооружений, — будут их поставлять. И есть там всё: и офицеры, которые умеют работать, и военно-промышленный комплекс, и какие-то огромные возможности спецназа, и все прочее», — подчеркнул политолог.