Сеул, 10 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Команда южнокорейских специалистов добилась работы установки Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) в течение 30 секунд при температуре плазмы до 100 млн градусов Цельсия. Об этом пишет журнал New Scientist.

Michel Maccagnan KSTAR

KSTAR представляет собой токамак — установку для магнитного удержания плазмы. Такие установки используются для достижения условий, при которых возможно протекание управляемого термоядерного синтеза.

Строительство KSTAR было завершено в 2007 году, после чего с помощью этого токамака было установлено несколько рекордов. Так, в декабре 2020 года KSTAR удерживал плазму температурой 100 млн °C в течение 20 секунд.

Теперь учёным из Сеульского университета и их коллегам удалось добиться удержания плазмы при такой же температуры в течение 30 секунд. Ранее на других установках удавалось достигать более высокой температуры плазмы или более продолжительной работы. Однако одновременное достижение такой температуры и стабильности реакции позволило учёным приблизиться к жизнеспособному термоядерному реактору.

Эксперименты с установками этого типа ведутся и в других странах. В 2021 году китайским учёным удалось на токамаке EAST поддерживать плазменный заряд при температуре до 70 млн °C в течение 17 минут.