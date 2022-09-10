Тамбов, , 16:02 — REGNUM В Тамбовской области находится ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точёнов, который посетил ряд избирательных участков в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответственный секретарь СПЧ при президенте России находится на Тамбовщине с 8 сентября, работая в рамках мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ). Он лично ознакомился с организацией выборов и общественного контроля в области.

«Вчера и сегодня побывал на ряде избирательных участков в Тамбове, Мичуринске, а сегодня, 10 сентября, в Кирсановском районе. Общее впечатление позитивное. Спокойная, деловая атмосфера, общительные и квалифицированные руководители и члены УИК. Пообщался с наблюдателями, понял высокий уровень их заинтересованности в обеспечении честности и прозрачности выборов, в том числе при подведении результатов голосования», — сказал Александр Точёнов.

Он также отметил высокую явку избирателей по итогам первого дня голосования: она составила 26,21%. По данным властей, это лучший результат в стране среди регионов, где проходят губернаторские выборы.

«Видно, что интерес к выборам есть, и граждане активно участвуют в реализации своего конституционного права», — подчеркнул ответственный секретарь СПЧ.

Также он побывал в Центре общественного наблюдения (видеонаблюдения).

«Деловая атмосфера, пристальное внимание экспертов к деталям и в целом к ситуации на участках», — сделал вывод эксперт.

По данным Центра общественного наблюдения, нарушений, повлиявших на ход голосования, на данный момент не зафиксировано. Сообщения об инцидентах на участках тщательно проверяются, пока ни одно не нашло подтверждения.

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