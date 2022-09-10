Тамбов, 10 сентября 2022, 16:02 — REGNUM В Тамбовской области находится ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точёнов, который посетил ряд избирательных участков в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
Ответственный секретарь СПЧ при президенте России находится на Тамбовщине с 8 сентября, работая в рамках мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ). Он лично ознакомился с организацией выборов и общественного контроля в области.
Он также отметил высокую явку избирателей по итогам первого дня голосования: она составила 26,21%. По данным властей, это лучший результат в стране среди регионов, где проходят губернаторские выборы.
Также он побывал в Центре общественного наблюдения (видеонаблюдения).
По данным Центра общественного наблюдения, нарушений, повлиявших на ход голосования, на данный момент не зафиксировано. Сообщения об инцидентах на участках тщательно проверяются, пока ни одно не нашло подтверждения.
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