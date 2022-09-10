Мариуполь, ДНР, , 15:57 — REGNUM Самую большую в мире Георгиевскую ленту, площадь которой составляет 2100 кв. метров, развернули в Мариуполе активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Георгиевская ленточка ru.torange.biz

«Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту. Полотно площадью 2100 кв. метров растянули на площади Ленинского комсомола», — говорится в сообщении.

Также указывается, что акция была проведена в День освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков около памятника воинам-освободителям. При этом также волонтёры навестили ветеранов, детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые проживают в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября директор Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» Константин Абрамов рассказал, что церемонию поднятия государственного флага России в школах, которая введена в нашей стране с 1 сентября 2022 года, поддерживает 69% жителей России, они считают, что это служит воспитанию патриотизма.