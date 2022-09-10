Киев, , 15:57 — REGNUM На сегодняшний день из портов б. УССР вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы — 2,5 млн тонн. Об этом 10 сентября передает Anadolu.

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«C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов [б. УССР] через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 млн тонн», — отмечается в сообщении.

В настоящее время отгрузка зерна продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра (СКЦ).

22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу зерна с территории б. УССР.