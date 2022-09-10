Донецк, , 15:51 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке шесть мин. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:20 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ выпустили около 200 боеприпасов по территории ДНР, девять мирных жителей погибли.

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