Донецк, 10 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:29 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево минами калибра 120 мм.