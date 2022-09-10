Москва, , 15:45 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожено 293 самолета и 152 вертолета ВСУ. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 ЗРК, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За сутки российскими средствами ПВО за минувшие сутки в районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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