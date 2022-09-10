Изюм, Бывш. УССР, , 15:43 — REGNUM В данный момент в Изюме спокойная обстановка, город получил большие разрушения в результате постоянных обстрелов со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 10 сентября рассказал глава администрации Изюмского района Владислав Соколов.

Обстрел Mil.gov.ua

«Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, «тремя семерками» (американскими гаубицами М-777 — ред.)»…», что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв», — приводит его слова РИА Новости.

«Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений», — также добавил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что погибшие в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российские военнослужащие отдали свою жизнь за Россию.