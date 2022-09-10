Париж, , 15:40 — REGNUM Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар назвал 32-летнего защитника «Манчестер Сити» самым жестким защитником, против которого он когда-либо играл.

Судья показывает жёлтую карточку Кайлу Уокеру Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уокер. Потому что он быстрый, сильный и умный», — цитирует Неймара издание DAZN.

За «Манчестер Сити» Кайл Уокер выступает с 14 июля 2017 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 52,7 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайл Уокер принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23. Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей» защитник пропустил из-за травмы.