Москва, , 15:38 — REGNUM Российскими средствами ПВО за минувшие сутки в районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны России.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Старомлыновка, Смелое, Новоукраинское в Запорожской области, а также Валерьяновка, Новоандреевка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS», — отмечается в сообщении.

В районе населенного пункта Новосёловка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США.

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