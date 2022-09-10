Москва, 10 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Новосёловка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны России.

Sleepyr00t Гаубица М777А2

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«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новосёловка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Розовка, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах.