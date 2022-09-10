Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) представила проект правил, обязывающих операторов спутников связи сводить низкоорбитальные аппараты с орбиты в течение пяти лет после вывода из эксплуатации. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Спутник Nasa.gov

Новые правила будут рассмотрены 29 сентября на открытом заседании FCC. В случае утверждения этих норм американских операторов связи обяжут обеспечить выведение с орбиты неиспользуемых спутников.

В приказе говорится о низкоорбитальных спутниках. К ним относятся аппараты, размещённые на высоте до 2000 км. Операторы должны будут сводить такие спутники с орбиты в течение пяти лет после завершения эксплуатации.

Отмечается, что это правило будет применяться не только к спутникам американских операторов. Также под действие этих норм попадут спутники операторов других стран, стремящиеся получить доступ на рынок США.

Ранее в США не было формального правила, устанавливающего крайний срок вывода спутников с орбиты. При выдаче лицензий FCC, как правило, обязывало выводить спутники с орбиты в течение 25 лет после завершения эксплуатации.

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