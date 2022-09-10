Рига, , 15:31 — REGNUM Из-за нехватки денежных средств на оплату коммунальных услуг Латвийский национальный художественный музей может быть закрыт. Об этом 10 сентября сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на латвийский минкульт.

Флаг Латвии

Отмечается, что в результате роста цен на энергоносители сумма ежегодных коммунальных платежей выросла в 2,5 раза и на данный момент составляет €81 тыс.

Также указывается, что руководство музея пыталось сэкономить электричество путём отключения освещения в ночное время, однако уже на данный момент учреждению, объявляющему себя банкротом, уже необходимо не менее €3 млн для оплаты электричества и отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Молдавии Думитру Будянски заявил, что власти страны готовы частично компенсировать жителям республики затраты на газ.