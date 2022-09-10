Москва, , 15:30 — REGNUM Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России по военным объектам на территории б. УССР. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Розовка, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах», — отмечается в сообщении.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Константиновка, Курахово, Северск в Донецкой Народной Республике, Гуляй Поле Запорожской области, Днепр и Радушное в Днепропетровской области.

В районе населённого пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей ВСУ.

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