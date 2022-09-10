Москва, 10 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии ВСУ, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харьковской области. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны России.

Центр управления ВКС РФ

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«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил РФ поражены штаб 5-й бригады ВСУ, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Уничтожено до 300 военнослужащих ВСУ и до 15 единиц военной техники.