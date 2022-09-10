Запорожье, Украина, 10 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Запорожская область в ближайшее время может полностью перейти на российский рубль. Об этом 10 сентября сообщил зампредседателя Совета министров по экономике и финансам ВГА региона Андрей Козенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Национальная валюта [киевского режима] стремительно обесценивается и на глазах превращается в цветную бумажку», — отметил он.

Пока же власти региона искусственно пытаются держать максимально возможный курс гривны ради тех жителей, у кого остались наличные, добавил он.