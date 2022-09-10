Москва, 10 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Погибшие в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российские военнослужащие отдали свою жизнь за Россию. Об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в парке «Зарядье».

Kremlin.ru Владимир Путин

Как уточнил глава Российского государства, на указанном концерте есть «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию».

Кроме того, российский лидер отметил, что на концерт в «Зарядье» пригласили заслуженных врачей и учителей, которые оказывают медицинскую помощь и дают путевку в жизнь многим поколениям жителей Москвы, а также известных всей стране деятелей науки, культуры и искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский космонавт Олег Артемьев поздравил Москву и её жителей с Днём города с борта Международной космической станции.