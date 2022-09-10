Донецк, 10 сентября 2022, 15:13 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево минами калибра 120 мм. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:30 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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