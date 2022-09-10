Химки, Московская область, , 15:12 — REGNUM 10 сентября в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Александр Ломовицкий, Александр Зуев, Захар Волков, Александр Филин, Неманья Главчич, Илья Камышев, Мори Гбане, Бутта Магомедов, Илья Кухарчук.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Матео Барач, Денис Якуба, Роман Ежов, Александр Коваленко, Артем Соколов, Максим Глушенков.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Ширяев и Игорь Князев.