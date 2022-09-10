Новая Каховка, Бывш. УССР, 10 сентября 2022, 15:08 — REGNUM В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО, прозвучало шесть разрывов. Об этом 10 сентября сообщают власти региона.

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«В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов», — отмечается в сообщении администрации.

Это уже четвертый обстрел города за сутки.