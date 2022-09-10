Система ПВО сработала в Новой Каховке
Новая Каховка, Бывш. УССР,
10 сентября 2022, 15:08 — REGNUM В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО, прозвучало шесть разрывов. Об этом 10 сентября сообщают власти региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»
«В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов», — отмечается в сообщении администрации.
Это уже четвертый обстрел города за сутки.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.