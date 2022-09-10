Донецк, 10 сентября 2022, 15:03 — REGNUM В ДНР ликвидировали две диверсионные группы ВСУ. По данным министерства госбезопасности ДНР, диверсанты планировали теракты на критически важных объектах.
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«Получена информация о заброске на территорию республики диверсионных групп противника с целью проведения диверсионно-террористических актов», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что первая группа уничтожена еще 26 августа. Возглавлял группу помощник начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады Зеленского Вячеслав Матвеев с позывным «Тигр». Вторая группа ликвидирована 7 сентября.