Красноярск, , 04:01 — REGNUM Единый день голосования — 2022 стартовал 11 сентября в Красноярском крае. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, по состоянию на 1 июля 2022 года в регионе числится 2 042 886 избирателей.

В крае 11 сентября 2022 года выбирают депутатов Минусинского, Назаровского, Норильского горсоветов, Богучанского, Шалинского, Есаульского, Ангарского, Ванаварского и других сельсоветов.

Добавим, участковые избирательные комиссии будут работать до 20:00.