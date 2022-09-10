Москва, , 14:56 — REGNUM США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее ООН. Об этом 10 сентября завил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил об обязанности предоставить визы всем участникам.

«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генсекретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — отметил он.

Ранее в ООН призвали выдать визы российским дипломатам для участия в Генассамблее.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября.