Москва, 10 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. США и генсек ООН Антониу Гутерреш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее ООН. Об этом 10 сентября завил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он напомнил об обязанности предоставить визы всем участникам.

«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генсекретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — отметил он.

Ранее в ООН призвали выдать визы российским дипломатам для участия в Генассамблее.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября.