Москва, , 14:50 — REGNUM На долю физических лиц в структуре импорта автомобилей в Россию к концу первой половины 2022 года выросла до 20%. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

В первый месяц 2022 года на долю физических лиц приходилось только 3% от общего импорта автомобилей. В мае этот показатель вырос до 9%, в июле — до 20%.

За это время также изменилась география поставок. В первом квартале автомобили в Россию чаще всего ввозились из Китая, Бельгии и Германии. Во втором квартале в тройке остался только Китай, Бельгию и Германию вытеснили Южная Корея и Япония.

В начале года в Россию чаще ввозили новые, а не подержанные автомобили (59% против 41%). К июлю соотношение изменилось в пользу подержанных авто (68% против 32% новых автомобилей).

Эксперты ожидают, что структура импорта продолжит меняться и дальше. Значительное влияние на эту динамику будет оказывать разрешённый параллельный импорт.

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