Москва, , 14:47 — REGNUM Московские специалисты в непростых условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, школы, дороги, чтобы подготовить города к зиме. Об этом 10 сентября сообщил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц ДНР и ЛНР в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», — отметил он в ходе торжественного мероприятия в честь Дня города Москвы в «Зарядье».

Он отметил, что сегодня присутствуют военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, заслуженные врачи и учителя, деятели науки, культуры.

«Благодаря таким людям как вы, Москва — город-труженик и город-герой — всегда будет на высоте», — сказал Путин.