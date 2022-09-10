Донецк, , 14:45 — REGNUM Посёлок городского типа Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжает находиться под контролем союзных сил. Об этом 10 сентября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Получил подтверждения, что населенный пункт Ямполь по-прежнему наш. Ямполь контролируют наши бойцы», — написал он в своём сообщении.

Также Поддубный утончил, что союзная артиллерия продолжает поддерживать пехоту и ситуация в населённом пункте находится под их контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив по городу в общей сложности 11 снарядов калибра 152 мм.