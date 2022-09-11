Абакан, 11 сентября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В Хакасии стартовал единый день голосования — 2022. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, в списки избирателей внесено более 230 тысяч жителей республики, обладающих активным избирательным правом.

Всего в регионе в 2022 году проводится 34 избирательные кампании по выборам органов местного самоуправления. В городах Абазе, Саяногорске, Алтайском и Таштыпском районах выбирают глав. Также проходят выборы в советы депутатов в городах Саяногорске, Сорске, Черногорске, в Алтайском, Бейском, Боградском, Орджоникидзевском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах.

Участковые избирательные комиссии будут работать до 20:00. На всех избирательных участках, а также в помещениях территориальных избиркомов установлены комплексы видеонаблюдения либо видеофиксации. Они работают в круглосуточном режиме.

В Саяногорске и Черногорске на 62 избирательных участках применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней.