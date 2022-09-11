Омск, 11 сентября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Единый день голосования стартовал в Омской области 11 сентября в 08:00 по местному времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, в этот день жители Омска выбирают депутатов Омского городского совета VII созыва.

По словам председателя ТИК по Ленинскому округу Ларисы Тюшкевич, участковые избирательные комиссии провели большую работу по подготовке своих помещений к проведению голосования. На каждом избирательном участке обеспечены все необходимые условия, определены места для нахождения наблюдателей и так далее. Избирательные участки готовы к проведению голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Омского горсовета VI созыва состоялись 10 сентября 2017 года. Было избрано 40 депутатов (20 — по одномандатным избирательным округам, 20 — по единому избирательному округу).

Добавим, по данным облизбиркома, в Омской области по состоянию на 1 июля 2022 года числится 1 477 593 избирателя, в том числе 877 488 — в Омске.